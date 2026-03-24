Fuertes precipitaciones en el área metropolitana de Tenerife

Desde las 9.00 horas de la mañana se presentan chubascos localmente fuertes e intensos que podrían dejar en una hora unos 30 litros por metro cuadrado

Carretera de Las Mercedes

Desde las 9.00 horas de la mañana llueve intensamente en el área metropolitana de Tenerife, chubascos localmente fuertes e intensos que podrían dejar en una hora unos 30 litros por metro cuadrado. Tenerife se encuentra en aviso naranja por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Cabildo de Tenerife mantiene activado el Plan Emergencias Insular.

En la zona de Taganana, en Tenerife, las precipitaciones han llegado casi a los 60 litros por metro cuadrado.

Semáforos sin funcionar, vías anegadas y arquetas levantadas en Santa Cruz

Semáforos sin funcionar, vías anegadas y arquetas levantadas en Santa Cruz

La fuerte lluvia que está cayendo en el área metropolitana ya está dejando zonas anegadas por la cantidad de agua que ha caído en un espacio corto de tiempo. Asimismo, los semáforos de Las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife han dejado de funcionar. Agentes de la Policía Local se acercan a la zona para regular el tráfico.

Hay vías anegadas por el agua y arquetas levantadas lo que está complicando la mañana en la capital tinerfeña. Las autoridades piden a la población extremar la precaución en estos momentos ante la intensa lluvia que cae.

Barranco del Camino del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife

Las intensas lluvias de las últimas horas dejan imágenes como estas. Así se encuentra a esta hora el barranco del Camino del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife.

Lluvia en la Rambla de Santa Cruz, esquina Numancia

Lluvia en la zona de Ifara, Santa Cruz de Tenerife

Carreteras cortadas en Tenerife

La borrasca ha provocado el corte de vías en Tenerife. Este martes continúan cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, pero hoy entre el Portillo y el Parador, también la vía que conecta Buenavista con Teno y la carretera de Boca Cangrejo afectada por las lluvia en el municipio de El Rosario.

10 personas aisladas en Vallehermoso, La Gomera

10 vecinos han quedado aisladas en dos caseríos en el municipio de Vallehermoso, en La Gomera, por el desprendimiento de una carretera.