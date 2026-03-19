Durante la borrasca se han registrado unas 100 incidencias y se espera que lo peor llegue en las próximas horas

La borrasca Therese ha provocado la activación de las alertas por fenómenos costeros y lluvias en todo Canarias. En la provincia oriental también hay alerta por viento, especialmente en Gran Canaria y se espera que lo peor del temporal llegue en las próximas horas.

La borrasca Therese paraliza el transporte: carreteras cortadas, vuelos cancelados y rutas suspendidas / Imagen de Alba Grillo (RTVC)

El principal titular de esta jornada ha sido la cancelación de clases presenciales en todas las islas occidentales y en La Graciosa, en este caso, debido al temporal marítimo. A partir de esta tarde, la suspensión también se aplicará en Gran Canaria.

Junto a la cancelación de la docencia presencial a la que se sumarán el resto de islas este viernes, los aeropuertos, puertos y rutas terrestres canarias han sufrido numerosos cambios durante esta jornada que te comentamos a continuación.

Transporte marítimo, terrestre y aéreo

El fuerte oleaje ocasionado por el temporal ha obligado el cierre de los puertos de Lanzarote y Fuerteventura y también se ha suspendido la línea marítima interior en la isla de La Gomera.

Por otro lado, en el ámbito aéreo, el aeropuerto de La Palma ha registrado siete retrasos en vuelos a esta hora de la mañana. Además, un vuelo con destino a Fuerteventura, que salía a las 10:00 desde Tenerife, también se ha cancelado.

Mientras, la noticia más destaca en cuanto a las rutas terrestres ha sido el cierre de todos los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en estas vías.

También se le añade en la isla de Tenerife la suspensión provisional de las lanzaderas universitarias habilitadas por la empresa pública de transporte ‘Titsa’ (605, 606, 608, 611).

Finalmente, el transporte sanitario no urgente se ha cancelado de manera provisional, como el destinado a rehabilitación y consultas externas. Esta medida afecta este jueves a las islas occidentales y, a partir de esta tarde, también a Gran Canaria.

Traslado de personas en situación de vulnerabilidad

Por el momento, se han registrado alrededor de 100 incidencias en el archipiélago ocasionadas por la borrasca de alto impacto ‘Therese’, sin consecuencias especialmente graves.

En la isla de Tenerife, una de las medidas tomadas por el Cabildo insular ha sido la habilitación de dos albergues: uno en Puerto de la Cruz y otro en La Laguna, para acoger a todas aquellas personas que lo necesiten.

Por otro lado, el Cabildo de La Palma ha coordinado la reubicación de unos 200 turistas en establecimientos hoteleros, tras quedar bloqueados en la isla debido a la suspensión de la operativa aérea desde el día anterior.



