El embalse alcanza el 100% de su capacidad en Gran Canaria mientras regresan los visitantes pese a algunos accesos aún cortados

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han permitido que la presa de Las Niñas, en Gran Canaria, alcance el 100% de su capacidad, dejando una imagen poco habitual del embalse completamente lleno.

Coincidiendo con esta situación, la zona de acampada ha reabierto este fin de semana, atrayendo a numerosos visitantes.

A pesar de que algunos accesos por carretera continúan cerrados, muchos han aprovechado la reapertura para dar inicio a la temporada de acampadas.

La presa de Las Niñas se llena tras las lluvias y reabre la zona de acampada. RTVC

Reabre después de «Therese»

Familias, grupos de amigos y visitantes con mascotas han regresado a este enclave natural para disfrutar del entorno tras el episodio de lluvias.

Además de la acampada, la zona vuelve a ser punto de encuentro para quienes buscan realizar rutas de senderismo o pasar el día al aire libre.

El paisaje, transformado por el agua, ha dejado una estampa “de postal” que ha sido especialmente valorada por quienes han acudido este fin de semana.