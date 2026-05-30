Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 31 de mayo

Terminamos la semana con tiempo de alisios. Este domingo tendremos cielos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte de las islas más montañosas donde no se descarta que puedan darse algunas lloviznas ocasionales en las medianías del norte durante la madrugada.

Se abrirán claros al mediodía. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. En las islas más orientales, cielos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado durante las horas centrales.

Imagen RTVC.

Así es que, habrá nubosidad de tipo alto en las islas más occidentales. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.

Además, habrá viento alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes expuestas de las islas montañosas, noroeste-sureste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Predominio de brisas en costas del suroeste.

En cuanto al mar, predominará la mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar o superar 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en el norte y noreste. En el resto, nubes altas. Viento alisio moderado acelerándose en el sur como en La Restinga. Temperaturas primaverales.

La Palma: Nubosidad alta matinal y de tipo bajo en el norte y vertiente este. Tenderá a poco nuboso o despejado al mediodía. Viento alisio moderado sin descartar rachas muy fuertes en el sureste. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte. El resto intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado y será más intenso en la capital. Temperaturas máximas entre los 21ºC – 25ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte sin descartar alguna llovizna de madrugada en las medianías. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en el el sureste y en el entorno de Anaga. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 25ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste donde podría caer alguna gota de madrugada en las medianías. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado durante el mediodía. Volverá a nublarse por el oeste a últimas horas. Viento alisio moderado y temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 24ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde salvo en el oeste que habrá intervalos. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el interior. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.