La modificación de tráfico en la TF-1 se hará en el término municipal de Candelaria, entre los puntos kilométricos 11+450 y 15+350

Plano de las obras en la TF-1. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo, a través de la Consejería de Carreteras, informa de que, con motivo de la ejecución de trabajos promovidos por terceros, se producirán modificaciones en la circulación en la autopista TF-1 durante la noche del domingo 26 al lunes 27 de abril. En concreto, estas actuaciones no están promovidas por el Cabildo, sino por la empresa E-Distribución Redes Digitales, y serán ejecutadas por la empresa Elecnor, en el marco de una intervención para la sustitución de conductores aéreos de media tensión sobre la autopista.

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11+450 y 15+350, en el término municipal de Candelaria. Durante el desarrollo de la obra se llevarán a cabo un total de cuatro cortes completos de la vía, cada uno con una duración aproximada de 7 minutos. Entre cada corte se habilitará la circulación durante intervalos de 30 minutos, manteniéndose en todo momento un carril abierto por sentido en el tramo afectado.

El horario previsto para estas afecciones será entre las 22:00 horas del domingo 26 de abril y las 02:00 horas del lunes 27 de abril, concentrándose los cortes en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico.

El Cabildo recuerda que los cortes se realizarán una vez esté instalado el dispositivo de señalización correspondiente y se ruega a los conductores que circulen por la zona que extremen la precaución, respeten la señalización y atiendan en todo momento las indicaciones del personal de obra. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía durante la ejecución de los trabajos.