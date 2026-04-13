CD Tenerife vs Arenas Club | J33 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Arenas Club. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 18 de abril. Partido correspondiente a la J33 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y Arenas Club se enfrentan este sábado 18 de abril, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 33 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Arenas Club | J33 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita al Mérida. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando una campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Arenas Club se encuentra a mitad de la tabla. El equipo ha ganado trece partidos, habiendo empatado cinco y perdido catorce encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Arenas Club

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 66 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Arenas Club ocupa la undécima posición de la tabla. El conjunto vasco se encuentra con 44 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Arenas Club

El CD Tenerife y el Arenas Club se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los otros cuatro.

Por su parte, el equipo vasco llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos, perdido el último y ganado los otros tres.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este sábado 18 de abril la retransmisión en directo del encuentro de la 33ª jornada de Primera Federación entre el CD Tenerife y el Arenas Club.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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