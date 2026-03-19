La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias decide suspender las clases en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y en La Graciosa, para evitar desplazamientos

Se suspenden las clases presenciales este jueves en toda la provincia occidental y en La Graciosa. En Gran Canaria la suspensión de ir a clases presencial será por la tarde. Ya el viernes 20 todo el Archipiélago realizará la actividad lectiva en modalidad telemática.

Suspensión de clases por los efectos que pueda tener la borrasca Therese a su paso por Canarias / Archivo

La medida se toma para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular a la comunidad educativa. Ante la proximidad de la borrasca Therese, la Consejería de Educación ha ordenado que los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática en la provincia occidental. En la isla de La Graciosa se adopta la medida por fenómenos costeros adversos.

A media que pase la jornada, también la isla de Gran Canaria por la tarde noche suspenderá la actividad lectiva presencial.

El viernes será en las ocho islas la modalidad telemática. Esta suspensión también afecta a todo el personal no docente, de administración y servicios.

La ULPGC cierra sus instalaciones universitarias

Debido al paso de la borrasca Therese, la ULPGC también ha decidido suspender la actividad docente en todos sus centros en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 15:01 horas del jueves 19 de marzo, por lo que las clases y prácticas presenciales se pasan a modalidad telemática, en todos aquellos casos en los que fuera posible. Se suspenden también las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años.

Además, se suspende la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial en todos sus centros e instalaciones en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 00:01 horas del viernes 20 de marzo. Esto supone que los edificios universitarios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecerán cerrados a toda actividad presencial, incluyendo pruebas de acceso y pruebas físicas; continuando las clases y prácticas presenciales en modalidad telemática, en todos aquellos casos en los que fuera posible.

La reanudación de la actividad presencial, inicialmente prevista para el lunes 23 de marzo.

La ULL también suspende su actividad lectiva de forma presencial

La Universidad de La Laguna ha suspendido su actividad académica y administrativa presencial a partir de este jueves debido a la situación de alerta por fuertes lluvias y viento declarada por el Gobierno de Canarias.

La institución académica ha informado este miércoles en un comunicado de que las clases se celebrarán de forma telemática para evitar los desplazamientos peligrosos de los estudiantes y del personal.

La medida implica también la paralización de la labor administrativa en los campus, a excepción de aquellos servicios esenciales requeridos en instalaciones especiales que determine la gerencia.

El centro universitario ha cancelado de igual modo la prestación de todos los servicios deportivos y el desarrollo de las actividades culturales programadas durante el temporal.



