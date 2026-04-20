Ángel Víctor Torres destaca la agilización de los trámites y el apoyo a las corporaciones locales para reconstruir infraestructuras

El Gobierno de España ha puesto en marcha el procedimiento para activar ayudas destinadas a paliar los daños causados por la borrasca Therese en Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió en Las Palmas de Gran Canaria con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, para coordinar unas actuaciones que buscan acelerar la reconstrucción tras el temporal.

La borrasca, que afectó al archipiélago en la segunda quincena de marzo, provocó fuertes lluvias, viento y fenómenos costeros adversos, dejando inundaciones, desprendimientos y daños en infraestructuras y servicios básicos.

El Gobierno impulsa ayudas para reparar los daños de la borrasca Therese en Canarias. Gobierno de Canarias

Los daños asciende a cerca de 186 millones de euros

Un total de 124 personas se desalojaron y la estimación inicial de los daños asciende a cerca de 186 millones de euros, incluyendo gastos de emergencia, aunque estas cifras deberán verificarse.

Las ayudas cubrirán principalmente daños en infraestructuras municipales y red viaria, con un adelanto del 85% por parte del Estado y una subvención del 50% del coste total de reparación. Además, las entidades locales podrán recurrir a las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2024 para asumir su parte.

La inclusión de Canarias como zona gravemente afectada permitirá también activar otras medidas de apoyo a ciudadanos, empresas y sectores económicos, en un proceso que ya está en marcha con la evaluación de daños por parte de los ayuntamientos.