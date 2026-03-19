Los servicios informativos intensifican la cobertura con avances especiales y seguimiento minuto a minuto, mientras la programación se ajusta con la suspensión de retransmisiones como consecuencia de la borrasca

Plató de los servicios informativos de Televisión Canaria

Radiotelevisión Canaria desplegará en los próximos días un amplio dispositivo informativo en televisión, radio y medios digitales para trasladar a la ciudadanía toda la información relevante sobre la evolución de la borrasca Therese y sus posibles efectos en el Archipiélago.

Las condiciones meteorológicas adversas han obligado además a modificar parte de la parrilla, con la caída de algunas retransmisiones previstas tras la suspensión de eventos, como la Tenerife Bluetrail.

En este contexto, los servicios informativos de Televisión Canaria, la Radio Canaria y el área digital de RTVC coordinarán una cobertura especial mientras dure la situación de alerta meteorológica, con el objetivo de ofrecer información de servicio público en tiempo real.

La jefa de Meteorología de RTVC, Vicky Palma, señala que “la borrasca va a seguir condicionando el tiempo en Canarias probablemente hasta el martes por la noche o la madrugada del miércoles”. Palma señala además que “los modelos apuntan a viento fuerte hasta el sábado y a lluvias persistentes durante todo el fin de semana y comienzos de la próxima semana”, así como a un “mal estado del mar generalizado en prácticamente todas las costas de las islas”.

Una situación adversa que se prolongará durante varios días, ya que “a diferencia de otros episodios, esta borrasca afectará de forma continuada desde su formación hasta su desaparición”, concluye Palma.

Cambios en la programación y eventos suspendidos

Esta situación meteorológica ha obligado a modificar la programación prevista para el fin de semana en radio y televisión, con la suspensión de las retransmisiones de eventos en directo que no podrán celebrarse por motivos de seguridad.

El programa de radio ‘La Alpispa’ ha aplazado el exterior previsto para el viernes a las 11:00 horas, desde Vilaflor, con motivo del 400º aniversario del nacimiento de Santo Hermano Pedro, que pasa a celebrarse el próximo 24 de abril.

En el ámbito deportivo, se ha cancelado la retransmisión en Televisión Canaria de la Tenerife Bluetrail prevista para este fin de semana, tras la suspensión de la prueba, así como el exterior programado para este sábado en ‘El Deportivo’ de La Radio Canaria.

Asimismo, se sigue pendiente de la evolución de la borrasca de cara a otras citas televisivas previstas para el domingo, como el Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera de lucha canaria y el partido de fútbol UD Las Palmas – Sporting de Gijón.

Finalmente, la cabalgata del Carnaval de Maspalomas, que se celebrará este sábado, no será retransmitida por Televisión Canaria debido a la situación de alerta en el archipiélago.

Control de realización RTVC

Programación especial en Televisión Canaria y la Radio Canaria

La Radio Canaria adaptará su programación en función de la evolución de la borrasca Therese. La emisora contempla la ampliación de espacios informativos en horario nocturno, así como la posibilidad de adelantar o reforzar los contenidos matinales si la situación lo requiere. Durante el fin de semana, se abrirán además ventanas de directo por la tarde, incluyendo conexiones dentro de las retransmisiones deportivas, para informar de la última hora en función del desarrollo del fenómeno meteorológico.

Por su parte, Televisión Canaria reforzará su cobertura con avances informativos especiales, que se suman a las ediciones habituales de los informativos a las 14:30 y a las 20:30 horas, con el objetivo de actualizar de forma continua la evolución de la borrasca y sus consecuencias en las islas. Así, se emitirán avances a las 09:00 horas, con una duración estimada de 10 minutos y centrados en las primeras incidencias; a las 11:00 horas, con una duración de 20 minutos; y a las 13:00 horas, con una duración de 30 minutos. Estos espacios estarán presentados por Pilar Rumeu el sábado y por Marta Modino el domingo.

En todos ellos, Vicky Palma estará al frente de la información meteorológica, encargada de detallar la evolución de la borrasca durante el fin de semana.

A estos se sumará un nuevo avance el sábado en la franja de tarde, entre las 17:30 y las 18:00 horas, durante la emisión de ‘Entre Nosotras’, que también recorrerá las islas con su equipo de reporteros para completar la cobertura informativa. Este avance estará presentado por Isabel Baeza, al frente de los Telenoticias del fin de semana.

El operativo pondrá el foco en las incidencias que pueda provocar el paso de la borrasca por el Archipiélago, como cortes de carreteras, operatividad aeroportuaria, además del seguimiento de las decisiones institucionales y medidas de prevención adoptadas en las islas.

Cobertura digital y canales de participación

De forma paralela, RTVC reforzará su cobertura digital a través de la web rtvc.es y sus perfiles en redes sociales, con un seguimiento minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el paso de la borrasca.

Como parte de este refuerzo, se ha habilitado el teléfono 637 344 344 para recibir información ciudadana y mantener un contacto directo con la audiencia, incorporando así testimonios y avisos relevantes a la cobertura informativa.

En este sentido, la jefa de Servicios Informativos, Marta Cairós, subraya la importancia de la colaboración de la audiencia y explica que “hemos habilitado este teléfono porque la gente quiere colaborar y ayudarnos a contar lo que está pasando en distintos puntos de Canarias”, al tiempo que anima a la ciudadanía a “enviarnos vídeos e imágenes, y también plantearnos dudas o sugerencias”.

Cairós insiste además en la necesidad de que los materiales sean verificables, por lo que se pide a la audiencia “que los vídeos sean siempre propios, grabados por cada persona, porque es la única forma de garantizar su veracidad”. Asimismo, recuerda que “antes de emitir cualquier material tenemos que confirmarlo, especialmente en situaciones como esta, donde circulan muchos bulos o vídeos de otras borrascas”.

Con este despliegue especial, RTVC cumple con su función de servicio público, acercando a la ciudadanía información actualizada en todo momento, fomentando la participación responsable y garantizando el rigor informativo frente a la desinformación.