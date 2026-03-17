El Cabildo de Tenerife activa el Plan de Emergencias Insular y prohíbe las actividades al aire libre ante la llegada de un temporal adverso

El Cabildo de Tenerife cancela hoy la decimoquinta edición de la Tenerife Bluetrail por la llegada de la borrasca ‘Therese’. Esta decisión responde a la activación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) prevista para mañana miércoles. La medida busca proteger a los 3.400 corredores inscritos ante las fuertes rachas de viento y lluvias intensas.

La borrasca ‘Therese’ obliga a cancelar la Tenerife Bluetrail por seguridad / Imagen de archivo

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un clima muy adverso para este fin de semana. La borrasca ‘Therese’ afectará a la isla con tormentas eléctricas y fenómenos costeros violentos. Estas condiciones impiden garantizar la seguridad de los deportistas y del personal técnico.

Un fenómeno meteorológico extremo

El Cabildo activa el Plan de Emergencia Insular (PEIN) a partir de las 15:00 horas de mañana. Por consiguiente, las autoridades prohíben cualquier actividad deportiva al aire libre en todo el territorio. Además, el cierre de los senderos forestales resulta obligatorio para evitar accidentes graves.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene varias alertas activas en el archipiélago. Los expertos consideran que el trail running es incompatible con este escenario de riesgo extremo. Por ello, la organización prioriza la integridad física de los voluntarios y participantes.

Suspensión de una cita internacional

La carrera debía reunir a deportistas de 64 países diferentes entre el 19 y el 21 de marzo. No obstante, la normativa vigente anula automáticamente todos los actos previstos en el calendario. La organización lamenta profundamente esta situación de fuerza mayor tras meses de trabajo.

La empresa pública Ideco y la UTMB buscaron alternativas viables hasta el último momento. Sin embargo, la prohibición legal de usar los espacios naturales bloquea cualquier cambio de ruta. La magnitud del temporal impide el despliegue del dispositivo de seguridad necesario.

Los responsables agradecen la comprensión de los patrocinadores, instituciones y colaboradores del evento. Asimismo, el equipo organizador informará pronto sobre las consecuencias de esta cancelación inesperada.