Más de 100 incidencias durante la madrugada de este martes

Desde las 06:00 y hasta las 08:00 horas de este martes, el 112 ha registrado más de 100 incidencias. Esto eleva el número total hasta 1.280

Cae una palmera en Bravo Murillo en Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Therese sigue dejando fuertes precipitaciones tras una madrugada de aguaceros y tormentas en varios puntos de las islas. Durante la noche se notificaron desprendimientos puntuales en La Palma y Tenerife, y la caída de un muro en Mogán, en el suroeste de Gran Canaria.

Vías cortadas en Gran Canaria

En Gran Canaria las fuertes lluvias han causado el cierre de múltiples vías. Se encuentra cerrado el enlace de Tarajalillo en la GC-1, KM 37, cerca de Bahía Feliz. Cierre del acceso desde la GC-1 a Bravo Murillo por la caída de una palmera.

Cerrado un tramo de la GC-60, entre San Fernando y Tejeda, para aliviar la presa de Fataga. Ha habido retenciones en la GC-2 a la altura de Tinoca por presencia de piedras y balsas de agua.

Achique de viviendas

Entre otras actuaciones, los servicios de emergencias han intervenido en el achique de viviendas, bajos y garajes en San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria.

19 presas alivian agua en Gran Canaria

El presidente del Cabildo de esta isla, Antonio Morales, ha insistido en la necesidad de que la población extreme las precauciones cuando 19 presas alivian en esta jornada, hay núcleos confinados para que no corran riesgo, y una docena de carreteras cortadas.

«Recuerdo que estamos en aviso naranja y en nivel uno de emergencia para la isla de Gran Canaria, que nos informemos por los medios de comunicación oficiales, que no hagamos caso a los bulos. En estos momentos, lo mejor es quedarse en casa, si no es por una necesidad imperiosa», ha referido en unas declaraciones difundidas por la corporación.

Carreteras cortadas también en Tenerife

La borrasca ha provocado el corte de vías en Tenerife. Este martes continúan cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, pero hoy entre el Portillo y el Parador, también la vía que conecta Buenavista con Teno y la carretera de Boca Cangrejo afectada por las lluvia en el municipio de El Rosario.

Cae una palmera en Bravo Murillo en Las Palmas de Gran Canaria

Una palmera ha caído en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria que ha obligado a cortar la vía.