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El puerto de Puerto del Rosario permanece cerrado y la operatividad es limitada en el Aeropuerto de La Palma
La borrasca Therese que afecta a Canarias estos días ha provocado incidencias en puertos y aeropuertos de las islas.
Este viernes continuaban cerrados por precaución a primera hora ante el intenso oleaje los puertos de Arrecife en Lanzarote y el de Puerto del Rosario en Fuerteventura, según decisión de la Autoridad Portuaria. A media mañana el puerto de Arrecife tenía ya operatividad.
En cuanto a las conexiones aéreas, de momento, las afecciones por viento y niebla afectan al aeropuerto de La Palma.
((Habrá ampliación))