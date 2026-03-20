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Puertos cerrados por precaución y operatividad limitada en los aeropuertos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El puerto de Puerto del Rosario permanece cerrado y la operatividad es limitada en el Aeropuerto de La Palma

Aeropuerto de La Palma
Aeropuerto de La Palma, este viernes 20 de marzo de 2026. Imagen: Javier Sánchez.

La borrasca Therese que afecta a Canarias estos días ha provocado incidencias en puertos y aeropuertos de las islas.

Este viernes continuaban cerrados por precaución a primera hora ante el intenso oleaje los puertos de Arrecife en Lanzarote y el de Puerto del Rosario en Fuerteventura, según decisión de la Autoridad Portuaria. A media mañana el puerto de Arrecife tenía ya operatividad.

En cuanto a las conexiones aéreas, de momento, las afecciones por viento y niebla afectan al aeropuerto de La Palma.

((Habrá ampliación))

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