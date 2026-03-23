Los agentes organizan un operativo con convoyes escoltados para asistir a vecinos aislados por la borrasca y garantizar la seguridad

Guardia Civil despliega un operativo en Gran Canaria por la borrasca ‘Therese’. EFE

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial en Gran Canaria para atender a la población afectada por la borrasca ‘Therese’, con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener la comunicación con los vecinos de las zonas más perjudicadas.

Ante el aislamiento de varios núcleos, los agentes han habilitado accesos controlados mediante convoyes escoltados para facilitar la movilidad de los residentes.

17 convoyes

En total, se han organizado 17 convoyes que han permitido el desplazamiento de 324 vehículos y cerca de 490 personas, en una operación coordinada con bomberos y policías locales.

Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno junto a otros servicios de emergencia, mientras se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.