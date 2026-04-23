Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 24 de abril

Las nubes seguirán presenten este viernes aunque con menos probabilidad de precipitaciones, en su lugar ganarán protagonismo la nubosidad de tipo alto que cruzarán de suroeste a nordeste todas las islas desde media mañana hasta media tarde. En las orientales se verán el sol por más tiempo antes de que lleguen.

Por la tarde también aumentará el viento, recuperaremos los alisios a última hora y soplarán moderados en la provincia oriental.

Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso, algo más moderado en el interior de Gran Canaria. Las mínimas no experimentarán grandes cambios.

El estado de la mar será de marejada con áreas de fuerte marejada por el norte con olas de menos de 2 metros de altura y no llegarán al metro en las del sur.

El Hierro: esperamos menos nubes, será un sin lluvia. El cielo se cubrirá de nubes altas sin mayores consecuencias. Las temperaturas irán de los 12 a los 16 grados en Valverde.

La Palma: se verán nubes bajas por la mañana en la mitad norte e irán llegando nubes altas. Baja probabilidad de precipitaciones, poco viento y temperaturas similares.

La Gomera: se reducirá la nubosidad baja y será un día sin lluvia en principio. Cobrará protagonismo la nubosidad alta. Casi sin viento y temperaturas entre los 16 y los 23 grados.

Tenerife: amanecerá con nubes bajas por el norte y cielos despejados en el resto hasta que a mediodía lleguen las nubes altas a toda la isla. No esperamos lluvia. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: el alisio se hará notar en los extremos por la tarde. Las nubes se limitarán al nordeste y habrá sol en el sur aunque con nubes altas. Las temperaturas máximas subirán.

Fuerteventura: el viento ganará intensidad. Se verá el sol en muchos puntos y también nubes altas por la tarde. Las temperaturas irán de los 16 a los 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: esperamos pocas nubes, las que lleguen se posarán por el norte y oeste de la isla, tenderán a reducirse a lo largo de la mañana. Por la tarde entrarán nubes altas.

La Graciosa: esperamos nubes bajas a primera hora que tenderán a reducirse, por la tarde se verán de tipo alto. Se empezarán a notar los alisios y el mar mejorará.