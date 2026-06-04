Entre las zonas más sensibles al viento son las cumbres y el sureste de Gran Canaria, el extremo noroeste y la vertiente sureste de Tenerife

La jornada en Canaria está marcada este jueves por el viento. La AEMET ha activado avisos amarillos en varias islas del archipiélago, como es el caso de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.



Se esperan rachas de viento fuertes a lo largo de esta jornada. En el caso de La Gomera se han registrado algunas máximas.

Imagen archivo RTVC.

Cabe destacar que el aviso de la AEMET por viento entra en vigor en las cinco islas citadas con rachas que podrían alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, especialmente en vertientes expuestas.

Zonas más sensibles

Las zonas más sensibles son las cumbres y el sureste de Gran Canaria, el extremo noroeste y la vertiente sureste de Tenerife, las zonas altas y vertientes sureste y oeste de La Gomera, las cumbres y extremos sureste y noroeste de La Palma, y las zonas altas y vertientes sur de El Hierro.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por viento en el archipiélago desde este jueves 4 de junio. La decisión se toma con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Prealerta del Gobierno de Canarias por viento

La prealerta se extiende a Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste), La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife (norte, este, sur y oeste), Lanzarote y Fuerteventura. En las islas montañosas, las observaciones de Emergencias también han apuntado viento del nordeste que afecta a cumbres y a vertientes sureste.

En La Palma, La Gomera y Gran Canaria se incluye además la vertiente noroeste; en El Hierro y Tenerife, el extremo oeste. En Lanzarote y Fuerteventura, el nordeste afectará sobre todo a la vertiente sur.