El fuerte oleaje y el viento mantienen en alerta a Canarias

La AEMET activa el aviso amarillo en todo el archipiélago por rachas de viento y fenómenos costeros este lunes

El mal tiempo azota a Canarias con frío, viento y olas intensas. Las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife sufren el impacto de la borrasca. Esta situación meteorológica obliga a reducir las conexiones marítimas entre las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El oleaje golpea con fuerza la costa norte de la isla de Lanzarote. Por esta razón, las navieras han cancelado la mitad de sus trayectos hoy. Los barcos solo trasladan a trabajadores y a unos pocos turistas necesarios.

La conexión entre Caleta de Cebo y Órzola presenta graves dificultades operativas. Las autoridades vigilan de cerca el estado del mar en esta zona. El transporte marítimo recuperará la normalidad cuando el peligro por olas disminuya.

Los puertos mantienen las precauciones ante la intensidad del fenómeno costero actual. Los pasajeros deben consultar el estado de sus viajes antes de desplazarse. La seguridad de los usuarios prima sobre el cumplimiento de los horarios.

Alerta por viento y chubascos en Fuerteventura

Fuerteventura registra cielos muy cubiertos con presencia de chubascos durante la jornada. El ambiente invernal domina la isla majorera tras un fin de semana complicado. Los termómetros marcan valores bajos debido a la humedad y el viento.

Lanzarote ya registra rachas de viento superiores a los 70 kilómetros hora. El aviso amarillo de la AEMET permanece vigente para todo el territorio. Los servicios de emergencia piden precaución ante posibles desprendimientos u obstáculos móviles.