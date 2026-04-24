Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 25 de abril

Este sábado tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas. En el resto de islas y vertientes predominará los intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y noreste sin descartarlas en las vertientes sur y suroeste de las islas montañosas por la tarde. Habrá intervalos de nubes de tipo alto por la noche.

RTVC.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en las islas occidentales y puntos del suroeste de Gran Canaria. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso salvo en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa que se mantendrán sin cambios.

El viento será alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas, noroeste y sureste, de las islas más montañosas e interior de las más orientales.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote con olas que difícilmente alcancen los 2 m. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nuboso que tenderá a muy nuboso en el norte y noreste. En el resto intervalos nubosos. Probable lluvia débil y ocasional. Viento alisio moderado y temperaturas frescas.

La Palma: Intervalos nubosos matinales que tenderá a nuboso al mediodía. Probables lluvias débiles y ocasionales sobre todo por el norte y este. Viento alisio moderado y será del noroeste en cumbres. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte e interior. En el resto intervalos nubosos. No se descarta alguna gota por la tarde. Viento del noreste moderado. Temperaturas máximas entre los 19ºC – 23ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos en general, salvo en el sur que estará muy nuboso. Precipitaciones débiles y ocasionales especialmente por el norte y suroeste. Viento alisio moderado y será del noroeste en cumbres. No se descarta rachas fuertes en zonas expuestas al alisio. Las temperaturas irán desde los 16ºC a los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y este. En el resto poco nuboso o despejado. Se generará nubosidad de evolución por la tarde en el sur, sin descartar alguna gota por el norte y medianías del sur. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos salvo por el sur y sureste que estará poco nuboso. Viento alisio moderado sin descartar rachas fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 20ºC – 24ºC.

Lanzarote: Nuboso por el norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado acelerándose en el interior. Temperatura máxima que rondará los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.