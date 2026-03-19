Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 20 de marzo

En las próximas horas seguirá lloviendo con intensidad, sobre todo esta madrugada. La entrada de una línea de inestabilidad dejará importantes precipitaciones, primero en las islas occidentales y posteriormente trasladándose hacia las orientales al amanecer.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias este viernes 20 de marzo de 2026 / RTVC

Por otro lado, podrían registrarse fenómenos tormentosos, y el relieve favorecerá acumulados superiores a los que indica el modelo. Durante las primeras horas de este viernes se calmará la inestabilidad, para volver a reaparecer durante la tarde.

El viento también acompañará el paso del frente esta madrugada, y las rachas podrían superar los 100 km/h en las islas occidentales y Gran Canaria, y alcanzar los 120 km/h en el Teide.

Las temperaturas registrarán un ligero ascenso en zonas del nordeste, y el estado de la mar será de mar combinada en el norte, con olas de entre 4 y 5 metros de altura, y en torno a 4 metros en el oeste y sur.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos fuertes precipitaciones y fuertes rachas de viento de suroeste, luego remitirá y no volverá hasta la tarde-noche del viernes con posibles tormentas.

La Palma: Podría darse alguna tormenta desde por la tarde, lloverá de forma intensa durante la madrugada. El viento se intensificará superando por el este los 100km/h.

La Gomera: Entrará un frente activo esta tarde-noche que dejará fuertes precipitaciones por el oeste, y vendrán con intensas rachas de viento, luego parará la actividad hasta la tarde- noche.

Tenerife: Lo más importante llegará de madrugada, podría haber tormentas. En previsión el viento superará los 120km/h en EL Teide a última hora. Arreciará en el área metropolitana.

Gran Canaria: Esperamos frentes esta tarde y luego, el más activo, de madrugada de suroeste a nordeste, se calmará después. Las rachas de viento superarán los 100km/h.

Fuerteventura: Ésta será la isla que menos lluvia recibirá, como mucho de madrugada y por la mitad norte, luego, lucirá el sol muchas horas en distintos puntos. Viento intenso.

Lanzarote: Rachas que durante la madrugada podrían superar los 90km/h en Lanzarote, asociado al paso del frente que dejará lluvia de forma intermitente, pero intensa.

La Graciosa: Esperamos una noche inestable con precipitaciones y fuertes rachas de viento, el día será más tranquilo y las temperaturas un poco más altas.