El tiempo en Canarias | Puente de tiempo estable con menos nubes de las previstas

El viento soplará variable en las occidentales y del nordeste flojo en las orientales

Esperamos un puente con menos nubes de las previstas, en principio serán de tipo medio y alto durante la próxima madrugada, a primera hora de este viernes y por la tarde el sábado, de resto esperamos cielos despejados en muchos puntos con nubes de evolución en las medianías sin mayores consecuencias. El sábado tal vez la presencia de esas nubes en La Palma podrían dejar algunas precipitaciones débiles e intermitentes.

Las temperaturas subirán algún grado durante los próximos días, nada significativo. El viento soplará variable en las occidentales y del nordeste flojo en las orientales. El fin de semana tendremos alisios flojos. El estado de la mar será de marejadilla en las costas del sur con áreas de marejada en las del norte donde las olas no superarán el domingo, por ejemplo, el metro de altura.

Previsión por islas:

El Hierro: Amanecerá con nubes medias y altas que tenderán a desaparecer. Se generarán de tipo bajo en el interior, sin lluvia. Las temperaturas irán de los 10 a los 16 grados.

La Palma: Veremos nubosidad de tipo alto al amanecer y a mediodía crecerá nubosidad en el interior. Las temperaturas no variarán demasiado, oscilarán entre los 15 y los 22 grados.

La Gomera: Nubes de evolución también en medianías e interior a partir del mediodía, sin lluvia y sin viento y con valores en el termómetro que irán de los 16 a los 23 grados.

Tenerife: Restos de nubosidad media y alta al amanecer se disiparán con rapidez, a media mañana crecerán nubes de evolución tanto por el norte como por el sur. Hará más calor.

Gran Canaria: Esperamos nubosidad alta por la mañana desaparecerán y crecerán algunos núcleos por el oeste, la tarde estará despejada. Las temperaturas irán de los 17 y los 22 grados.

Fuerteventura: Entrarán los alisios flojos. La nubosidad de tipo medio y alto se reducirá por la tarde y quedará el cielo despejado. Las temperaturas serán un poco más altas.

Lanzarote: Día gris que se aclarará después de las 3 de la tarde, a partir de ahí lucirá el sol en muchos municipios. Viento inapreciable y las temperaturas entre los 16 y los 22 grados.