Santa Cruz de Tenerife ha procedido a activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) a partir de las 8.00 horas de mañana lo que supone en este caso la suspensión

Con la entrada en vigor de la alerta por fenómenos costeros, vientos y lluvias, además de la activación del Plan de Emergencias de Canarias (Plateca) en situación de prealerta realizada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, todos los servicios municipales han estado evaluando y adoptando diversas medidas preventivas para evitar daños en personas y propiedades, indica una nota municipal.

El Ayuntamiento de Santa Cruz suspende mañana actividades al aire libre por la borrasca / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Esta labor se ha centrado, de manera muy especial en las zonas con presencia de arbolado de gran porte en parques y jardines, así como en las instalaciones públicas en exteriores y se ha previsto el balizamiento y cierre de determinados espacios de este tipo para evitar riesgos.

Esta misma tarde se ha procedido al cierre del parque Secundino Delgado, mientras que los parques que se van a balizar y cerrar a partir de mañana son: García Sanabria, plaza San Francisco, plaza del Príncipe, Leoncio Oramas (zona central), La Estrella, Manuel Castañeda, El Timple, Las Mesas, Chimisay, La Granja, Don Quijote, Las Indias, Hupa Lupa, Palmetum, La Hoya, La Era y La Cruz en el Sobradillo.

Trabajo de limpieza en las zonas inundables

También desde Emmasa se han realizado trabajos previos de limpieza de imbornales en zonas inundables e incluso inspecciones para analizar la situación de distintos barrancos ante la previsión de lluvias.

La sección de Protección Civil municipal permanece en contacto con todas las administraciones públicas y los diferentes servicios implicados en la gestión de las posibles incidencias.

Cierre de las instalaciones municipales exteriores

También se está pendiente de la evolución de las predicciones meteorológicas de la Agencia estatal de Meteorología (AEMET) y de los diferentes avisos vigentes y en el caso de la capital tinerfeña, por el fenómeno ventoso y el mal estado del mar también se ha centrado la vigilancia en las playas, zonas de baños y costas del municipio, así como en el macizo de Anaga.

A partir de las 8:00 horas, se procederá al cierre de las instalaciones municipales en exterior que conlleven la afluencia de público (polideportivos, piscinas municipales, canchas deportivas, etc.), en este cierre de instalaciones se incluyen las de Santa Cruz Gofit y las de Las Retamas.

En el caso de que se materialice alguna otra alerta como la de posibles tormentas se irán actualizando las medidas y recomendaciones para la población. El Ayuntamiento pide en la nota a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad y evitar, lo máximo posible, ponerse en situaciones de riesgo.