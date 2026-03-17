Se trata de un episodio de sur y suroeste, que entrará el jueves con la primera banda importante

Vídeo RTVC

Montserrat Román, jefa del Servicio de Protección Civil, advierte que un frente frío favorece la entrada de la borrasca. En este momento en las islas están presentes chubascos tormentosos al oeste del archipiélago. Además que a partir de mañana se intensificará más el viento, con rachas de 70 km/h en norte sur y cumbres, especialmente en las islas de más relieve. Y también algunos chubascos, especialmente en oeste y sur.

Vientos de 90km/h

Román recuerda que se trata de un episodio de sur y suroeste y que el jueves vamos a tener la primera banda importante de entrada de este frente que va a traer, sobre todo, fuerte rachas de viento.

Las rachas son de 90km/h en las zonas de más aceleraciones se trata de costas abiertas abiertas al oeste, las zonas de aceleración de nordeste y este que son las típicas a sotavento. También en cumbres y dorsales dónde más vamos a tener estas zonas de viento. Además, en las zonas de barrancos que siguen toda esta línea de viento de suroeste a noreste.

Fenómenos costeros

La jefa de protección Civil no le resta importancia a los fenómenos costeros. El viento del sureste va a propiciar la posible entrada de posible agua en los frentes marítimos. Las islas tendrán fenómenos costeros de mar combinada con olas de 4 metros.

Lluvia intensas en La Palma y Tenerife

No se descartan lluvias intensas con acumulados de hasta 60 litros en las zonas norte y oeste de La Palma y, especialmente, Tenerife, el jueves por la tarde. El viernes será la segunda pasada de agua de esta borrasca dónde vamos a seguir con predominio viento, aunque tendremos chubascos que serán más rápidos e intensos.

Fin de semana

El viento perderá protagonismo y la lluvia ganará más intensidad, especialmente en la isla de La Palma. Román habla de que el acumulado en todo este episodio puede ser de casi 200 litros. Se trata de un episodio largo y persistente, y que desde Protección Civil irán actualizando progresivamente.

3 planes de protección civil

Protección Civil tiene 3 planes activados del Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos tanto por viento, como fenómenos costeros, aparatos tormentosos, lluvias y nieves. Se prevé para el jueves nieve en la cumbre del Teide.

Román ha hablado que dentro de esos planes también se encuentran las posibles desprendimientos e inundaciones costeras y barrancos, la zona oeste la que más preocupa.

Ante las movilizaciones, desde Protección Civil recomiendan utilizar siempre las vías principales y evitar las secundarias ante posibles desprendimientos. Además es muy importante no circular por cauces ni barrancos ni ningún camino que pueda quedar inundado.

Posibilidad de suspensión de actividades

En relación a las posibles cancelaciones de actividades previstas para el fin de semana tanto a nivel deportivo como festivo. Román asegura que con las alertas actuales, las instituciones insulares y locales activarán sus planes correspondientes. Asegura que, a falta de anuncios oficiales de las autoridades correspondientes, las instituciones tomarán medidas de suspensión con toda probabilidad.