Días complicados los que se esperan en Canarias para los próximos días por la influencia de la borrasca ‘Therese’ que alcanzará de lleno el archipiélago

Oleaje en la localidad de El País, en el municipio de Tacoronte (Tenerife). EFE/Alberto Valdés

La borrasca ‘Therese’ comenzará a afectar al archipiélago en los próximos días, dejando un episodio de inestabilidad marcado por precipitaciones, viento intenso, temporal marítimo e incluso la posibilidad de nevadas a partir de este miércoles.

Durante la jornada de este lunes, la situación se prevé relativamente tranquila, con presencia de nubosidad y algunas precipitaciones débiles, especialmente en la isla de La Palma. Sin embargo, ya se perciben signos de inestabilidad tanto al oeste como al norte del archipiélago, lo que anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

A lo largo de las próximas horas, la nubosidad irá en aumento, sobre todo en zonas occidentales y en las vertientes este y sur. No se descartan lluvias débiles durante la tarde, similares a las ya registradas.

El verdadero cambio llegará a partir del miércoles, cuando la borrasca ‘Therese’, que actualmente se dirige hacia las Azores, comience a desplazarse lentamente hacia el archipiélago. Según las previsiones, por primera vez en unos 13 años será el propio centro de la borrasca el que afecte directamente a las islas, antes de debilitarse durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

Desde la noche del martes, el viento comenzará a intensificarse, con rachas que podrían superar los 60 km/h en zonas altas de las islas occidentales. Esta situación dará paso a un escenario meteorológico complicado y muy variable.

Precaución en las zonas costeras

El estado del mar también empeorará notablemente. A partir del miércoles comenzará a notarse el temporal marítimo que coincidirá además con la fase de luna nueva, lo que provocará mareas especialmente vivas. La combinación de viento, oleaje y lluvias obligará a extremar las precauciones, especialmente en áreas costeras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que ‘Therese’ deje acumulados importantes, especialmente en el suroeste de Gran Canaria, donde las lluvias serían especialmente beneficiosas para el llenado de presas. De cumplirse las previsiones, a comienzos de la próxima semana podrían registrarse cantidades significativas de agua en zonas que arrastran déficit hídrico, especialmente en el sur de las islas de mayor relieve.

Acumulado de lluvia en los próximos días. METEORED

Aunque este año ha sido relativamente lluvioso, estas precipitaciones podrían suponer un alivio adicional en áreas donde aún persiste la falta de agua.