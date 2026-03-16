La semana comienza con estabilidad atmosférica, a la espera de un cambio significativo a partir del miércoles por los efectos de una nueva borrasca, ‘Therese’ que se dejarán notar en las islas

Informa: Emilia González

La semana comienza con una jornada de transición marcada por la estabilidad atmosférica, aunque con la vista puesta en un cambio significativo del tiempo en los próximos días. Este periodo coincide además con la llegada de la primavera astronómica, que comenzará oficialmente el próximo día 20, mientras que desde el punto de vista meteorológico la estación ya ha comenzado.

Este lunes se presenta en general tranquilo, aunque no se descarta la presencia de algo de calima en el ambiente. Este polvo en suspensión entrará desde el sur, pero se espera que sea poco importante y desaparezca rápidamente con el cambio de viento previsto a partir de la noche.

En el mar, la situación de relativa calma al inicio de la semana. Oleaje escaso y se concentrará principalmente en las costas abiertas al norte.

Lluvia en Telde, Gran Canaria (archivo). Imagen Antonio Rico

Cambio a partir del miércoles

Sin embargo, el tiempo comenzará a cambiar a partir del miércoles. Una borrasca en el Atlántico Norte se irá acercando progresivamente a las islas y condicionará la situación meteorológica durante varios días. Aún no es concluyente la influencia que tendrá sobre Canarias, por lo que los servicios de meteorología siguen de cerca la evolución de esta nueva borrasca.

‘Therese’, la 19 de la temporada, dejará en principio y según los modelos hasta ahora, lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en Canarias a partir del miércoles, que será la zona de España más afectada por el sistema, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

«Canarias será la zona de España más afectada, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles 18. Con la borrasca Therese son ya 19 los sistemas nombrados en la temporada 2025-26», ha señalado el organismo estatal a través de mensajes en su perfil en ‘X’.

Constituye un «récord absoluto» desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24: hubo 17 borrascas.

La borrasca generará un periodo de inestabilidad que dejará precipitaciones el miércoles y el jueves. Aunque el viernes podría darse una pausa en las lluvias, estas volverían durante el fin de semana. También existe la posibilidad de nevadas en las zonas de mayor altitud.

Durante varios días predominarán los vientos del oeste y suroeste, de intensidad moderada a fuerte, lo que podría provocar rachas intensas en áreas donde no suelen registrarse con frecuencia, además de complicar el estado del mar.