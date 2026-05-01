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Unos 80 equipos participan en el 35º Rallye Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar

RTVC
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Este viernes se publicará la lista oficial de inscritos en el Rallye Villa de Adeje, que se celebra del 7 al 9 de mayo


Una vez finalizado el plazo de inscripción, la lista provisional de participantes en el Rallye Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar incluye a los principales animadores de los campeonatos de España y de Canarias de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi y CCRA).

Rallye Villa de Adeje

Listado provisional

La 35ª edición del Rallye Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar, que se celebrará del 7 al 9 de mayo, se presenta apasionante. Y es que, en su listado provisional de inscritos se encuentran, entre otros importantes deportistas, a los máximos aspirantes a luchar por el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto.

Son Alexey Lukyanyuk-Yuri Kulikov (Skoda Fabia RS Rally 2), Enrique Cruz-Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2), Yeray LemesAitor Cambeiro (Citroën C3 Rally 2), Sergio Fuentes-Tecorice Hernández (Skoda Fabia RS Rally2) o Manuel Mesa-Dailos González (Ford Fiesta R5 MK II). Además de algunos de los más destacados equipos del CERA-Recalvi. Es el caso del hexacampeón de España, Miguel Fuster, copilotado en esta ocasión por Diego Fuentes en un Skoda Fabia RS Rally2. También Surhayen Pernía-Patricia Saiz (Citroën C3 Rally2), José María Reyes-Diego Sanjuán (Alpine A-110 GT+), Alexander Semenov-Alexei Ignatov (Toyota GR Yaris Rally2), o Alberto Ordóñez-Pablo Sánchez (Citroën C3 Rally2).

El listado provisional y otros documentos de interés de la prueba pueden consultarse en la web del campeonato. Ahí también se publicará la lista oficial de inscritos este viernes, a las 20.00 horas.

Puntuable para campeonato de España y Canarias

El 35º Rallye Internacional Villa de Adeje Tenerife Trofeo CICAR es puntuable para los campeonatos de España, de Canarias y AON de Tenerife de Rallyes de Asfalto (CERARecalvi, CCRA y CTR). También para el Trofeo Costa Adeje Tenerife Repsol Grupo González y para el Campeonato de Promoción de Rallyes de Tenerife.

La competición cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Adeje, y el de importantes empresas e instituciones como: Orvecame, Cicar, Costa Adeje, Repsol, Grupo González
Canarias, DXT Tenerife, Tenerife despierta emociones, Recalvi, Fred Olsen Express & Balearia, Hotel Mynd Adeje, Baobab Suites, Siam Mall, Team Factory, DSantos Muebles y Electrodomésticos, Delgado Sport Gestión y Servicios, Electro Zafiro, y los ayuntamientos de Arico, Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Granadilla, Arona y San Miguel.

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