El Servicio Canario de la Salud celebra el Día Nacional del Trasplante con un balance de 123 donantes que salvaron vidas en 2025

Los hospitales del Servicio Canario de la Salud realizaron 209 trasplantes de órganos durante el pasado año 2025. Esta actividad fue posible gracias a la generosidad de 123 donantes y al trabajo coordinado de los equipos médicos. La Consejería de Sanidad destaca hoy estas cifras para fomentar la solidaridad ciudadana en las islas.

Canarias alcanza los 209 trasplantes en 2025 / Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

Los profesionales de los centros de referencia completaron 143 intervenciones de riñón y 31 de hígado durante el último ejercicio. El Hospital Universitario de Canarias lideró los trasplantes renales con 85 operaciones y sumó dos de páncreas. Por su parte, el Hospital Nuestra Señora de Candelaria centralizó la actividad hepática de la comunidad autónoma.

El Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria realizó con éxito 58 trasplantes de riñón a sus pacientes. El Hospital Doctor Negrín asumió los procedimientos de corazón y pulmón con diecinueve y catorce intervenciones respectivamente. Estas cifras sitúan al archipiélago en la media nacional con 50 donantes por cada millón de habitantes.

Además de los órganos sólidos, los centros canarios realizan trasplantes de tejidos como el ocular o el osteotendinoso. El Doctor Negrín también destaca como centro de referencia para los trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos. Estas intervenciones mejoran sustancialmente la calidad de vida de los receptores sin necesidad de salir de las islas.

Hito en la autonomía médica

Canarias ya trasplanta todos los órganos posibles en sus propios centros hospitalarios desde el verano de 2023. La puesta en marcha del programa de pulmón en el Hospital Doctor Negrín completó la cartera de servicios regional. Esta autonomía evita que los pacientes se desplacen a la península durante largos periodos de tiempo.

Anteriormente, los enfermos esperaban la llegada de un órgano adecuado lejos de sus hogares y familias. Las estancias fuera de las islas solían superar el año de duración para los pacientes críticos. La consolidación de estos programas garantiza ahora una atención cercana y eficiente para toda la población canaria.

El Servicio Canario de la Salud agradece profundamente el gesto altruista de los donantes y sus familiares. Su solidaridad permite que muchas personas tengan una segunda oportunidad frente a enfermedades que carecen de otro tratamiento. El SCS anima a mantener estas tasas de donación, que figuran entre las más altas del mundo.

Proceso para ser donante

La tarjeta de donante sirve para expresar la voluntad personal de donar, aunque carece de valor legal estricto. Por este motivo, los médicos consideran primordial comunicar la decisión a los familiares y allegados directos. La familia deberá firmar el consentimiento para la extracción de órganos tras el fallecimiento del donante.

Existe otra vía legal para facilitar este proceso mediante la Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV). Este documento oficial recoge las instrucciones sobre el destino del cuerpo y la donación de órganos o tejidos. Los ciudadanos pueden formalizar este trámite ante los funcionarios de Sanidad o ante cualquier notario colegiado.

Las asociaciones de pacientes y la Organización Nacional de Trasplantes también facilitan la obtención de la tarjeta física.