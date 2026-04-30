Los aeropuertos de Aena en Canarias operarán 4.983 vuelos durante el puente de mayo, mientras que el transporte marítimo prevé más de 130.000 pasajeros y 25.000 vehículos

Los aeropuertos canarios prevén casi 5.000 operaciones durante el puente de mayo. Imagen de recurso EFE

La red de aeropuertos gestionada por Aena en Canarias prevé operar 4.983 vuelos durante el puente de mayo, entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo. Esta cifra es inferior a la del año anterior (5.964 operaciones), aunque no es directamente comparable, ya que en 2025 el puente contó con un día adicional.

Por aeropuertos, el de Gran Canaria lidera la actividad con 1.474 vuelos, seguido de Tenerife Norte (953), Tenerife Sur (825), Lanzarote (761) y Fuerteventura (578). En las islas con menor tráfico, La Palma registrará 284 operaciones, El Hierro 76 y La Gomera 32.

La actividad diaria se mantiene bastante equilibrada a lo largo del periodo: el 30 de abril habrá 1.278 vuelos; el 1 de mayo, 1.159; y tanto el 2 como el 3 de mayo se prevén 1.273 operaciones en cada jornada.

En el conjunto de España, Aena estima un total de 27.077 vuelos durante este puente. El 1 de mayo, Día del Trabajador, es festivo nacional, mientras que el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, solo festivo en esa comunidad autónoma.

Tráfico marítimo interinsular

El tráfico marítimo interinsular se intensifica con motivo del puente de mayo. Las compañías navieras que operan en el archipiélago han reforzado sus servicios aumentando el número de trayectos para hacer frente a la elevada demanda.

Entre las rutas con mayor volumen de pasajeros destaca la conexión entre Gran Canaria y Fuerteventura, una de las más solicitadas en estos días. También registran un notable incremento las líneas Tenerife–Gran Canaria, Tenerife–La Gomera y Tenerife–La Palma, consolidándose como los principales ejes de movilidad durante este periodo festivo.

Las previsiones apuntan a que más de 130.000 pasajeros y alrededor de 25.000 vehículos se desplazarán entre islas a través de las distintas rutas marítimas. Esto supone un crecimiento de entre el 10 % y el 16 % respecto al año anterior, dependiendo de la línea y de la compañía operadora.

Este aumento resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el puente de mayo del año pasado contó con cuatro días festivos, frente a los tres de este año, lo que pone de manifiesto el dinamismo del transporte interinsular.