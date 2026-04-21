Procedente de China, este dique flotante permitirá recuperar la capacidad de realizar grandes reparaciones navales en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Informa: Redacción Informativos RTVC

El dique flotante ‘Hidramar Ultra 22000‘, del astillero Tenerife Shipyards,ha entrado este martes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife procedente de China, culminando un proceso que se inició hace una década y que supone un hito para el sector naval de la provincia occidental.

La infraestructura permitirá recuperar la capacidad de realizar grandes reparaciones navales, una actividad estratégica que se había perdido en los últimos años y que obligaba a numerosos buques a desplazarse a otros puertos para realizar este tipo de trabajos.

El dique flotante ‘Hidramar Ultra 22000’ en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC

El nuevo dique destaca por su capacidad técnica: podrá levantar buques de hasta 22.000 toneladas en tan solo dos horas, lo que permitirá agilizar operaciones de mantenimiento, inspección y reparación. Esta rapidez, unida a su tamaño, posiciona al puerto tinerfeño como un punto competitivo dentro de las rutas atlánticas, especialmente para buques mercantes, offshore y embarcaciones de apoyo a la industria energética.

La llegada del ‘Hidramar Ultra 22000‘ no solo refuerza la infraestructura portuaria, sino que también tendrá un impacto directo en el empleo. Se prevé la creación de alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo especializados, vinculados a áreas como soldadura naval, ingeniería, calderería, electricidad industrial y logística portuaria. Además, el efecto tractor del proyecto podría generar empleo indirecto en empresas auxiliares, suministros industriales y servicios técnicos.