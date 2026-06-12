León XIV se despide de Canarias con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a la que han asistido casi 40.000 personas, a las que les ha pedido que sigan estrechando lazos fraternos con las comunidades foráneas

El papa León XIV ha celebrado este viernes la última misa de su viaje a España en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha agradecido a los tinerfeños «por lo que son y por lo que hacen», convirtiendo esta isla en un lugar de «rostro amigo», hospitalario de personas» y de «comunidades fraternas». Ante cerca de 40.000 fieles, el pontífice ha proclamado además que «ningún ser humano es una isla; la ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje».

El papa bendice las imágenes de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. EFE

El pontífice, que se ha dado su último baño de masas llegando al puerto recorriendo las calles de Santa Cruz, ha dedicado sobre todo su homilía al «lugar privilegiado de los pobres» en la misión de la Iglesia, que sobre todo es «específico en estas islas, en el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables».

En un momento de la homilía, el pontífice ha recordado una observación del papa Francisco sobre el desequilibrio que mueve a muchas personas a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas, en una prisa constante que les lleva a «atropellar todo lo que tienen alrededor» y que además impacta en el ambiente.

«Son palabras que interpelan también la vocación turística de Tenerife, sea respecto al corazón del que decide pasar aquí un período de vacaciones, sea para el que vive y trabaja en la isla, en contacto con visitantes de tantos países del mundo», ha reflexionado León XIV.

El papa saluda a los fieles congregados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a su llegada en el papamóvil.EFE

Ha pedido «no reducir todo a comercio y beneficio» y que «quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen». Y entonces ha propuesto aprender de los pobres porque «solo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida».

«Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son y por lo que hacen, convirtiendo a esta isla en un lugar donde encontrar al corazón de Cristo en el rostro amigo y hospitalario de personas y comunidades fraternas», ha dicho a los tinerfeños.

Además, les ha pedido que «presten atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes: todos ellos necesitan ser conocidos con una mirada que ve más allá de las apariencias y reconoce la profundidad de sus corazones inquietos, que no pocas veces ya está orientado, quizás inconscientemente, hacia el Reino de Dios y su justicia«.

Ante el océano Atlántico, el papa ha concluido: «¡Abran a todos este mar de amor! Es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino».

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, recuerda la ascendencia canaria del papa y le asegura que «en las islas tendrá siempre su casa»

León XIV, junto al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, en la misa de despedida de Canarias. EFE

Al término de la misa tomó la palabra el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que se refirió a la supuesta ascendencia canaria de Robert Prevost. «El papa es uno de los nuestros, así lo sentimos y lo recordaremos, Santidad. El Papa León XIV es también canario y en estas islas tendrá siempre su casa», ha manifestado.

El obispo ha expresado el agradecimiento de la Iglesia nivariense por una visita que ha calificado de histórica. «Ha sido un momento de gracia para esta Iglesia particular que se encuentra en el cruce de caminos entre Europa, América y África«, ha afirmado Santiago, quien ha destacado que se trata de la primera visita de un Pontífice a esta diócesis bicentenaria.

En su discurso ha recordado además la figura de Pedro de San José de Betancur, el Santo Hermano Pedro, primer santo canario canonizado, de cuyo nacimiento se cumplen 400 años, y destacó su labor caritativa con pobres y enfermos en Guatemala.

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la diócesis con la evangelización, la atención a los más pobres, especialmente los migrantes, la construcción de una sociedad más justa y fraterna y el cuidado del medio ambiente.