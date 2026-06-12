Los supermercados avanzan que están «preparados para actuar, como siempre han hecho, como barrera de contención»

Los supermercados han indicado que continúan con la contención de precios de los alimentos, a pesar de que los sobrecostes del transporte y la energía por los conflictos bélicos se multiplican, por lo que cifran su impacto en 70 millones de euros, según informa Asedas, que cuenta entre sus asociados a Mercadona, Lidl, Aldi, Dia, Gadis o IFA, entre otros.

Imagen archivo RTVC.

En concreto, la patronal calcula que el precio de la energía alcanzaba a finales de mayo un incremento del 15% desde el inicio de la guerra y con datos actualizados y las previsiones a junio, el sobrecoste del transporte y la energía podría suponer ya un acumulado de 70 millones de euros.

Contexto de volatilidad

En este contexto de volatilidad, los supermercados avanzan que están «preparados para actuar, como siempre han hecho, como barrera de contención» ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para «garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posible» para los consumidores.

A pesar de ello, consideran que la situación es «muy preocupante» ya que la «incertidumbre» sobre la duración del conflicto y su nivel de incidencia sobre los costes operativos es muy difícil de estimar.

Además, se espera el impacto de los llamados efectos de ‘segunda ronda’, como son el incremento de intereses, alquileres y otros, imposible de cuantificar en estos momentos.

Servicios portuarios

Por último, la patronal de los supermercados ha alertado de la «delicada» situación que sufren en los archipiélagos, muy dependientes del transporte marítimo, donde se incrementan los costes por partida triple: subida del precio del combustible, aumento de los costes de flete y de los servicios portuarios.

Así a mediados del mes de mayo solo los carburantes para el transporte marítimo ya se habían encarecido un 14%, según datos ofrecidos por la Confederación Canaria de Empresarios.