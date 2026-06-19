La compraventa de viviendas en Canarias crece un 2,9% en abril

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Canarias, 1.913 se realizaron sobre viviendas libres y 49 sobre inmuebles de protección oficial

La compraventa de viviendas en Canarias ha crecido un 2,9% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional). Todo ello, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.962 operaciones.

No obstante, si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 4,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Imagen cedida.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Canarias, 1.913 se realizaron sobre viviendas libres. Además, 49 sobre inmuebles de protección oficial.

Además, atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 506 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.456 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Operaciones sobre viviendas

En abril se realizaron un total de 3.495 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.962 compraventas, 586 fueron herencias, 111 donaciones y 18 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Canarias 5.968 fincas urbanas a través de 3.455 compraventas, 928 herencias, 186 donaciones, 26 permutas y 1.373 operaciones de otro tipo.

Fincas rústicas

Igualmente, se realizaron 833 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 265 herencias, 322 compraventas, 63 donaciones, tres permutas y 180 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente.