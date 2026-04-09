La compra de casas por extranjeros baja un 11 % en Canarias

Los datos corresponden a la compraventa de vivienda libre en la segunda mitad de 2025

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros en Canarias cayó un 10,8 % en la segunda mitad de 2025. Por otro lado, en el ámbito nacional, los datos se reducen en un 4,4 % con un total de 66.629 viviendas libres compradas por extranjeros en España.

La compra de casas por foráneos baja un 11 % en Canarias / Imagen de archivo

Este periodo muestra que continúa la tendencia descendente de manera nacional y que se vio marcado por el retroceso superior al 15 % que registraron las operaciones protagonizadas por extranjeros no residentes.

Reducción y penalización fiscal

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno central de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas.

Ocho comunidades presentaron caídas de las compraventas de extranjeros con la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Islas Baleares (-10,2 %) a la cabeza.