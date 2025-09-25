La OCU advierte de la reduflación y del alza de precios en alimentos básicos

La cesta de la compra se ha encarecido en el último año y cada vez resulta más difícil afrontarla. Según la OCU, el gasto puede variar notablemente según el supermercado.

RTVC

El informe revela que elegir bien dónde comprar puede suponer un ahorro anual de 1.132 euros. Las diferencias entre cadenas son clave para el bolsillo de los consumidores.

La cesta de la compra sube un 2,5 % en un año | Imagen de archivo

Subida de la cesta de la compra del 2,5 % en un año

Muchos fabricantes aplican la llamada reduflación, es decir, reducen la cantidad de producto y suben su precio. El resultado es un incremento oculto del coste real.

En los últimos doce meses, ha subido un 2,5 %, según la OCU. Los alimentos frescos, como verduras y carne, aumentaron más de un 6 %.