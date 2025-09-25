La cesta de la compra sube un 2,5 % en un año

La OCU advierte de la reduflación y del alza de precios en alimentos básicos
La cesta de la compra se ha encarecido en el último año y cada vez resulta más difícil afrontarla. Según la OCU, el gasto puede variar notablemente según el supermercado.
El informe revela que elegir bien dónde comprar puede suponer un ahorro anual de 1.132 euros. Las diferencias entre cadenas son clave para el bolsillo de los consumidores.
Subida de la cesta de la compra del 2,5 % en un año
Muchos fabricantes aplican la llamada reduflación, es decir, reducen la cantidad de producto y suben su precio. El resultado es un incremento oculto del coste real.
En los últimos doce meses, ha subido un 2,5 %, según la OCU. Los alimentos frescos, como verduras y carne, aumentaron más de un 6 %.