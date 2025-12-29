La OCU alerta de que cinco roscones de Reyes de supermercado sustituyen la nata por grasas más baratas y contienen hasta 12 aditivos de media

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes de que cinco de los doce roscones de reyes que se pueden comprar en los supermercados, y que han sido analizados por sus expertos, mezclan la nata con grasas más baratas y ha asegurado que estos dulces contienen hasta 12 aditivos de media.

Informa RTVC.

En un comunicado, la OCU recuerda que en España se consumen casi 30 millones de roscones al año. Según su análisis, poco más de la mitad de los roscones seleccionados incluyen un relleno elaborado exclusivamente con nata, que suele representar alrededor del 45 % del peso total.

En los otros cinco se observa la sustitución total o parcial de la nata por grasas vegetales más económicas, como palma, coco, nabina o palmiste.

Colorantes, conservantes y emulsionantes

Ha advertido de otros problemas como el abuso de aditivos, entre los que predominan los colorantes (especialmente en la fruta escarchada), además de conservantes, emulsionantes y agentes de textura, ingredientes frecuentes en productos sometidos a congelación y posterior descongelación.

Además, en términos organolépticos, los roscones de supermercado se «alejan» de los aromas y texturas propios de una elaboración artesana, de acuerdo con los expertos de la OCU.