El nuevo espacio museístico acerca el modo de vida de los antiguos pobladores costeros tras una inversión de tres millones de euros

El Ayuntamiento de Gáldar inauguró este lunes el nuevo Centro de Interpretación de La Guancha en el barrio de El Agujero. Esta infraestructura cultural explicará el valioso yacimiento arqueológico costero y dinamizará la vida social de la zona desde este mes de mayo. Los visitantes descubrirán el patrimonio prehispánico mediante un moderno edificio conectado directamente con los túmulos del enclave milenario.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El nuevo edificio expositivo cuenta con una pasarela aérea de diseño vanguardista. Esta estructura conecta directamente las instalaciones con los túmulos arqueológicos del importante enclave norteño. Además, los usuarios contemplarán dos esculturas artísticas en el recinto.

Por un lado, una pieza de Cristóbal Guerra da la bienvenida en la entrada principal. Por otro lado, una obra de Antonio del Rosario representa a la emblemática princesa Tenesoya. Ambas creaciones enriquecen el valor cultural del entorno.

Asimismo, este proyecto museístico recupera la memoria de un yacimiento fundamental. El Estado declaró este espacio como Monumento Histórico-Artístico en el año 1949. Por lo tanto, la apertura consolida la protección de la herencia aborigen.

Espacio para los vecinos

El Centro de Interpretación albergará también la sede oficial de la Asociación de Vecinos de El Agujero. Del mismo modo, el inmueble funcionará como un punto de encuentro dinámico. El recinto acogerá a jóvenes, deportistas y amantes del mar.

La edificación ofrece un servicio de balneario muy esperado por los residentes de la zona. Para ello, los diseñadores incluyeron un acceso totalmente independiente desde la misma playa. Esta mejora atiende una demanda histórica de los usuarios de la piscina natural.

Por consiguiente, la nueva infraestructura une la divulgación científica con el bienestar ciudadano. El acto inaugural incluyó una completa visita guiada para las autoridades y los asistentes. Este recorrido conectó con éxito el pasado y el presente del territorio costero.

Financiación y memoria histórica

La construcción del edificio y la musealización del solar requirieron más de 3 millones de euros. El Cabildo de Gran Canaria aportó la mayor parte mediante el Fdcan con 2,2 millones. Además, la corporación insular sumó medio millón para la puesta en servicio.

El Ayuntamiento de Gáldar completó el presupuesto con una cuantía de medio millón de euros. El presidente insular, Antonio Morales, destacó la fuerte implicación de su gobierno con la identidad local. El alcalde galdense, Teodoro Sosa, recordó la movilización ciudadana de 1976.

Los vecinos defendieron con dignidad el yacimiento arqueológico hace exactamente cincuenta años. Ahora, el municipio integra este centro en su red de atractivos culturales. El espacio se suma a referentes como la Cueva Pintada o el Museo Agáldar.