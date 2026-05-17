Se trata de la urbanización de viviendas de Lomo de la Cal, en Sardina, según ha informado este domingo en un comunicado el alcalde de Gáldar

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido al Ayuntamiento de Gáldar una ayuda de 600.000 euros para la construcción de 63 viviendas en una parcela adquirida por el Consistorio junto al campo de fútbol de Sardina, una promoción que cuenta con otros 40.000 euros de fondos municipales.

Imagen cedida por parte del Ayuntamiento de Gáldar.

Se trata de la urbanización de viviendas de Lomo de la Cal, en Sardina, según ha informado este domingo en un comunicado el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, quien ha destacado que la institución municipal «repite de esta manera el modelo con el que se están levantando 52 viviendas en El Roque«.

Familias vulnerables

«El Ayuntamiento adquiere el suelo y lo cede de forma gratuita, la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria financia la urbanización y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda ejecuta la construcción para que estén a disposición de familias vulnerables del municipio», ha referido.

El edil del ramo, Eleazar Rodríguez, ha precisado que las 52 viviendas de El Roque tienen que estar en ejecución antes del 31 de diciembre de este año, mientras que otras siete de Caideros se prevé que estén adjudicadas antes del mes de julio.

Usos complementarios

A todo ello se suma la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de 70.000 metros cuadrados de suelo propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), distribuidos en 20 parcelas: 19 en el Paseo de Los Guanartemes y una en Playa Canaria.

Esta operación, valorada en 163.000 euros, también prevé usos complementarios, como zona de aparcamiento para el centro de salud o equipamientos educativos, detalla el Consistorio en un comunicado.