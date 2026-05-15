Se han instalado sensores junto a otros dispositivos que aportan información sobre la conservación y seguridad de la charca de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha instalado sensores, sistemas de información ambiental y dispositivos de seguridad destinados a mejorar la conservación del espacio y la experiencia de quienes visitan la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

El conjunto de actuaciones ejecutadas por SODETEGC supone una inversión total de 664.373,37 euros, destinada a mejorar el control, la gestión ambiental, la seguridad y la información ofrecida a quienes visitan la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Proyecto más amplio

El proyecto incluye señalización inteligente, contenidos digitales y pantallas informativas, y sistemas de sensorización y seguridad y dota, además, a la Reserva Natural Especial de una red de sensores y sistemas inteligentes que actúan como “ojos y oídos digitales” del espacio natural, facilitando información en tiempo real para mejorar tanto la conservación ambiental como la experiencia de quienes visitan las Dunas.

Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, que ha celebrado que estas acciones convierten a las Dunas de Maspalomas en «un espacio pionero en la aplicación de tecnologías inteligentes para la gestión ambiental y turística de espacios naturales sensibles».

Conocer número de visitantes y saturación

El proyecto SODETEGC, dentro del proyecto Impulsa Maspalomas, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, que forman parte del eje de digitalización del Plan de Sostenibilidad Turística, incluye sensores en senderos que permiten conocer en tiempo real los flujos de visitantes y detectar posibles situaciones de saturación en determinadas zonas.

Estos dispositivos funcionan mediante una detección completamente anónima de señales de dispositivos móviles, sin identificar personas ni almacenar datos personales. Permite analizar patrones de afluencia y movilidad para apoyar la toma de decisiones y reducir el impacto sobre el entorno.

Por su parte, se han instalado los postes SOS en senderos y zonas costeras de la Reserva, equipados con sistemas de emergencia y materiales de primeros auxilios y alimentación solar autónoma. También las nuevas cámaras de videometría inteligente ubicadas en accesos estratégicos como el Mirador de las Dunas.

Analizar ocupación y accesos indebidos

Estas cámaras permiten analizar la ocupación y detectar accesos indebidos o aglomeraciones en tiempo real, sin grabar ni almacenar imágenes, ya que únicamente procesan datos estadísticos y alertas operativas.

La iniciativa incorpora además un amplio sistema de señalización física y digital, con cerca de 200 paneles distribuidos por senderos, accesos y puntos estratégicos de la Reserva Natural Especial.

Esta nueva señalética mejora la orientación de los visitantes e informa sobre los usos permitidos, restricciones y normas de conservación del espacio protegido.

Además, muchos de los paneles incorporan códigos QR que permiten acceder a contenidos digitales de interpretación ambiental en varios idiomas, con información sobre la formación dunar, la charca, la flora endémica y la avifauna del espacio protegido.

Control e información

Como ha destacado García Brink, este proyecto permite “seguimos avanzando en el control inteligente del espacio natural, pero también en algo fundamental: mejorar la información y la concienciación de quienes visitan las Dunas de Maspalomas”.

La tecnología, ha dicho, debe «ayudarnos a proteger mejor un entorno extremadamente frágil» y, al mismo tiempo, ofrecer «una experiencia más segura, ordenada y respetuosa con los valores ambientales de la Reserva».

El proyecto impulsado por el Cabildo y ejecutado por SODETEGC representa «un nuevo paso hacia un modelo de gestión turística y ambiental basado en datos, tecnología y sostenibilidad», orientado a compatibilizar la conservación del espacio natural con un uso público responsable.

El objetivo general de ImpulsaMaspalomas es mejorar la capacidad de resiliencia de la zona turística de Maspalomas Costa Canaria en el corto y medio plazo, principalmente a través de la puesta en valor del patrimonio natural existente y del recurso turístico de las dunas como eje vertebrador.