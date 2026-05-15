Valores para acompañar el camino de jóvenes vulnerables canarios

La décima edición del ‘Camino de los Valores’ comienza este fin de semana y como preludio se ha debatido sobre el futuro de unos menores que delinquen cada vez más jóvenes

Este sábado arranca en Gran Canaria la décima edición del ‘Camino de los Valores’, una peregrinación que busca el bienestar de jóvenes vulnerables. Un espacio también para la reflexión que ha comenzado este viernes con una jornada de debate sobre su futuro. Una juventud que delinque a edades cada vez más tempranas.

Esta peregrinación está promovida por #UP2U Project–Depende de Ti y vuelve a poner el foco en la educación en valores como herramienta de acompañamiento para menores y jóvenes que atraviesan situaciones de riesgo social o que están sujetos a medidas educativas del sistema de justicia juvenil.

Camino de Los Valores 2022

Debate previo

Como antesala del camino, este viernes se celebró una jornada de debate centrada en el futuro de estos menores y en los retos que plantea una realidad cada vez más preocupante: la presencia de jóvenes que delinquen a edades más tempranas. El encuentro sirvió para reflexionar sobre la necesidad de reforzar la prevención, el acompañamiento educativo y las oportunidades reales de reinserción.

El Camino de los Valores cumple este año su décimo aniversario consolidado como un proyecto social que utiliza la peregrinación como espacio de aprendizaje, esfuerzo compartido y crecimiento personal. Según la propia entidad organizadora, su objetivo principal es fomentar el desarrollo personal y social de colectivos en situación de vulnerabilidad, con especial atención a la población infantojuvenil.

Décima edición

La edición de este año se desarrolla entre el 14 y el 17 de mayo, con jornadas previas de reflexión y actividades abiertas antes de la peregrinación prevista para el fin de semana. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha informado de que Tunte acoge las jornadas del Camino de los Valores, con ponencias dedicadas a la vulnerabilidad, la dignidad y el compromiso social.

Durante estos días, jóvenes, profesionales, voluntariado y representantes de distintas entidades comparten una experiencia que va más allá del recorrido físico. La propuesta busca ofrecer nuevos referentes, fortalecer la autoestima y generar un entorno seguro en el que los participantes puedan sentirse acompañados.

En ediciones anteriores, el Camino de los Valores ha estado vinculado a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad o con medidas judiciales, que han participado en experiencias de convivencia y superación personal a través del Camino de Santiago de Gran Canaria y otras etapas.

La iniciativa llega a su décima edición con el reto de seguir abriendo caminos de inclusión para una juventud que necesita respuestas educativas, sociales y comunitarias. Frente a la delincuencia juvenil y la exclusión, el proyecto plantea una idea clara: acompañar antes que abandonar, prevenir antes que castigar y ofrecer oportunidades antes de que sea tarde.