La mujer, de 50 años, estaba practicando submarinismo en la playa de Los Fariones cuando tuvo que ser rescatada y auxiliada por una parada cardiorrespiratoria

Una mujer de unos 50 años se encuentra en estado grave tras sufrir este viernes una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una inmersión de submarinismo en la playa Los Fariones, en el municipio lanzaroteño de Tías.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 15:09 horas. En ese momento se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Grupo de Emergencias y Salvamento – Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (GES‑Emerlan) inició maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a la afectada. Para ello, utilizaron un desfibrilador externo semiautomático (DESA), hasta la llegada de los sanitarios.

Ingresó grave

A su llegada, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuaron con técnicas avanzadas de reanimación. Lograron revertir la parada cardiorrespiratoria antes de proceder a su estabilización y posterior traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó con pronóstico grave.

En el operativo han participado también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.