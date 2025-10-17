Gáldar contará con nuevas viviendas de promoción pública

En la visita a las viviendas han participado también el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el concejal de Vivienda, Eleazar Miguel Rodríguez

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado este viernes las obras de construcción y rehabilitación de siete viviendas de promoción pública en Caideros de Gáldar, cuya ejecución ha alcanzado ya casi el 80%.

En la visita han participado también el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el concejal de Vivienda, Eleazar Miguel Rodríguez.

El proyecto, adjudicado en marzo de 2024 a la empresa GRATECA S.A. por un importe de 1.349.751,95 euros, contemplaba la demolición de una vivienda, la construcción de dos nuevas viviendas adosadas y la rehabilitación de cinco inmuebles existentes, adaptándolos a la normativa de accesibilidad y mejorando su habitabilidad.

Durante la visita, el consejero Rodríguez ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos como este. “Quiero agradecer al Ayuntamiento de Gáldar, a su alcalde y a su corporación la colaboración.

Cabe destacar que no solo en este proyecto, sino en todos los que hemos impulsado desde el Gobierno de Canarias. Cuando hay voluntad, ganas y un objetivo común —dar respuesta a la emergencia habitacional y facilitar el acceso a una vivienda digna— los resultados llegan, como estamos viendo aquí en Caideros”, ha afirmado.

Asimismo, el consejero ha celebrado el avance significativo de los trabajos, que hace un año parecían difíciles de culminar. “Estamos prácticamente en el final de la obra, uno de los momentos más especiales y más ilusionantes. Siete familias van a tener la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida a través de un hogar, y eso es, sin duda, el objetivo número uno de quienes nos dedicamos al servicio público”, ha añadido.

Alcalde Gáldar respecto a las viviendas

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha explicado que “llevábamos muchos años reclamando la finalización de estas viviendas y dentro de muy poco por fin serán una realidad”. “Y se construye en un lugar afectado por el éxodo rural, donde la vivienda es especialmente necesaria para mantener con vida a estos pagos”, ha añadido.

Asimismo, el primer edil ha recordado que “en Gáldar se trabaja en la actualidad en la construcción de más de un centenar de viviendas públicas, 52 en El Roque con la urbanización del solar ya terminada, y más de 60 en Sardina, donde en los próximos meses saldrá a licitación la urbanización”.

Para concluir, Rodríguez ha destacado, además, la especial atención que el Ejecutivo está prestando al norte de Gran Canaria, ya que, “estamos redactando nuevos proyectos, no solo en Gáldar, donde pronto licitaremos dos actuaciones más, sino también en Santa María de Guía. Queremos que los vecinos del norte sepan que también aquí hay futuro, que no es necesario marcharse para encontrar vivienda, empleo y oportunidades”, ha recalcado.