La compraventa de vivienda descendió en 14 comunidades autónomas, con caídas especialmente acusadas en Islas Canarias y Navarra

La compraventa de viviendas ha caído en febrero un 21% en Canarias en comparación con el mismo mes de 2025, acompañada de una subida de precios del 3,7%, según datos del Consejo General del Notariado.

Imagen archivo RTVC.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha caído un 7,7% en febrero en comparación al mismo mes del año 2025, hasta las 55.228 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 0,2%, hasta las 30.109 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Datos por comunidades

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.977 euros, registrándose un ascenso del 5,4% interanual, con los mayores avances en Cantabria (+18,3%), Comunidad Valenciana (+17,4%) y Castilla-La Mancha (+11,6%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 9,4% interanual, alcanzando las 41.407 unidades, mientras que las unifamiliares disminuyeron un 2,3% interanual, hasta las 13.821 unidades.

Por su lado, los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 7,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Cabe destacar que hasta alcanzar los 2.292 euros por metro cuadrado. Mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.458 euros, registrando un aumento del 2,6%.

Compraventa de vivienda

La venta descendió en 14 comunidades autónomas, con caídas especialmente acusadas en Islas Canarias (-21%), Navarra (-19,2%), Islas Baleares (-18,6%) y Asturias (-17,6%).

También se registraron descensos, aunque más moderados que la media nacional. En concreto, en Aragón (-6,4%), Comunidad de Madrid (-6%) y País Vasco (-5,6%). Así como, Extremadura (-3,6%) y Castilla y León (-1%).

En contraste, solo tres comunidades mostraron incrementos en el número de compraventas y fueron: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%).