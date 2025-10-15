En directo | Pleno del Parlamento canario

Fernando Clavijo responde este miércoles a las preguntas sobre la falta de presupuestos generales y licitaciones de obras públicas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en el pleno del Parlamento regional a preguntas de los diputados sobre la falta de presupuestos generales, políticas de vivienda y licitaciones de obras públicas.

Foto de archivo de Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias. Presidencia del Gobierno

