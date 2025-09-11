El responsable aún no ha sido detenido y huyó del lugar con la caja registradora del supermercado

Coche de la Policía Nacional / Archivo RTVC

Un hombre, con la cara tapada y que portaba un arma blanca, ha atracado un supermercado en el barrio de Jinámar, en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Así lo ha confirmado la Policía Nacional.

En concreto, el atraco con violencia e intimidación se produjo durante la tarde de este miércoles. El supermercado se encuentra en la calle Lomo de Las Brujas del citado barrio.

El autor de los hechos, que aún no ha sido detenido, cogió la caja registradora del supermercado y abandonó el lugar. No hay heridos.