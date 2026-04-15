Atraco violento con hachas en una joyería de El Carrizal

Cuatro encapuchados asaltan el local armados y hieren al propietario antes de huir en un coche robado

Cuatro delincuentes asaltaron una joyería en El Carrizal, Gran Canaria, mediante el uso de extrema violencia. Los ladrones robaron una gran cantidad de joyas y causaron heridas al dueño con un hacha. La Guardia Civil busca ahora a los atacantes tras hallar el vehículo de la huida abandonado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Cuatro individuos encapuchados irrumpieron de forma violenta en el establecimiento de la avenida Carlos V. Los asaltantes portaban armas peligrosas como hachas y martillos para intimidar a los presentes. En apenas dos minutos, los ladrones arrasaron con todo el material valioso del interior.

Durante el robo, el propietario de la joyería sufrió una herida abierta en el brazo por un hachazo. Un cliente también presenció el ataque mientras los delincuentes destrozaban las vitrinas con rapidez. Las cámaras de videovigilancia del local grabaron toda la secuencia delictiva con detalle.

Nayra León, familiar de los dueños, asegura que el robo fue un «limpio total» en la tienda. La familia lamenta la brutalidad empleada por los asaltantes durante el escaso tiempo que duró el atraco. Actualmente, los responsables todavía no han cuantificado el valor total de las joyas sustraídas.

Huida y coche abandonado

Tras cometer el delito, los delincuentes escaparon rápidamente en un vehículo de color blanco estacionado fuera. Los ladrones recorrieron apenas quinientos metros hasta llegar a la zona del Camino de la Florida. En ese punto, la Policía Local de Ingenio localizó el coche poco después.

Los agentes confirmaron que el vehículo pertenecía a una empresa de renting y figuraba como sustraído. Un testigo presencial informó a la patrulla sobre un transbordo de los sospechosos a otro coche. Los atacantes huyeron finalmente a pie por un barranco cercano para evitar su captura.

Justo Santana, jefe de la Policía Local, coordinó las batidas inmediatas por las inmediaciones del municipio. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores a través de las pruebas halladas. Los peritos buscan ahora huellas dactilares y restos biológicos en el automóvil recuperado.

Inseguridad en la zona

Este establecimiento sufre robos de manera recurrente, según denuncian los familiares de los propietarios afectados. La familia asegura que sufren al menos un asalto al año desde hace una década. Esta situación genera una profunda sensación de impotencia y desprotección entre los comerciantes.

Nayra León critica la falta de resultados en las investigaciones de incidentes previos en la joyería. Las joyas robadas nunca aparecen y los delincuentes rara vez terminan ante la justicia ordinaria. Por este motivo, los vecinos exigen un aumento de la vigilancia policial en El Carrizal.

La Guardia Civil analiza ahora las grabaciones de seguridad para trazar la ruta de escape definitiva. Los agentes de la policía judicial interrogan a los testigos para obtener una descripción física más precisa. El barrio permanece en alerta mientras las fuerzas de seguridad buscan a la banda.