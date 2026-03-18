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Piden ayuda para localizar a Graciela, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar Graciela R.J., una mujer de 38 años a la que se dio por desaparecida desde el lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Graciela desaparecida
Graciela R.J. Desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la Policía Nacional se pide colaboración ciudadana para localizar Graciela R.J., una mujer de 38 años a la que se dio por desaparecida este lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Graciela mide 1,70 metros y tiene ojos marrones y pelo rubio.

La Policía incide en que la rápida y amplia difusión a través de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales de la imagen de la desaparecida resulta fundamental para aumentar las posibilidades de localización.

La experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, según la Policía Nacional.

A quien disponga de información sobre esta mujer, se ruega que lo comunique con una llamada al 091.

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