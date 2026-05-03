Arenales, Hoya La Plata y El Cebadal pierden sus sedes de Correos en una decisión que los sindicatos consideran precipitada

El cierre de varias oficinas de Correos en Las Palmas de Gran Canaria ha generado malestar entre vecinos, especialmente en barrios como Arenales, donde la medida ha despertado mayor preocupación.

A esta oficina se suman también las de Hoya La Plata y El Cebadal, que han dejado de prestar servicio en los últimos días.

Residentes de la zona critican la falta de información y cuestionan el cierre de sedes en barrios con alta población, muchos de ellos con un perfil envejecido.

Cierre de oficinas de Correos genera malestar vecinal en Las Palmas de Gran Canaria. RTVC

Reorganización de su red

Los sindicatos denuncian que la decisión se ha comunicado con la antelación mínima legal y ya han iniciado contactos con grupos políticos para tratar de frenarla.

Desde el ámbito laboral, la medida afecta a varios trabajadores que serán reubicados, mientras que también se reabre el debate sobre los horarios de apertura, con oficinas que solo operan en turno de mañana.

Por su parte, Correos defiende que el cierre responde a una reorganización de su red para ajustarse a las condiciones del plan de prestación del servicio.