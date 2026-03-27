Detenida una mujer por incendiar una vivienda de Maspalomas con una persona dentro

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 52 años después de, supuestamente, incendiar una vivienda en Maspalomas con su morador dentro

Riesgo para el morador y los vecinos

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 52 años como presunta autora de un incendio intencionado en una vivienda de Maspalomas (Gran Canaria), poniendo en grave riesgo la vida de su morador y del resto de vecinos del inmueble.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias explica que los hechos ocurrieron el 25 de marzo, cuando recibieron una llamada alertando de un incendio en una vivienda.

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron la gran cantidad de humo que salía del inmueble, por lo que, ante la gravedad de la situación, procedieron al desalojo preventivo de todos los vecinos del edificio.

Tras una discusión

Por su parte, el morador de la vivienda afectada manifestó que el incendio fue provocado. Señaló como autora a una mujer que se encontraba conviviendo con él desde hacía varios días. Insistió en que momentos antes se había producido una discusión tras la cual la mujer abandonó la vivienda, iniciándose posteriormente el incendio.

Los agentes lograron localizar e identificar a la presunta autora en las inmediaciones, procediendo a su detención poco después de los hechos. El informe asegura que mostró una actitud agresiva y llegó a agredir a uno de los policías actuantes.

Asimismo, hubo que trasladar a uno de los agentes intervinientes a un centro hospitalario al inhalar humo mientras alertaba y auxiliaba a los vecinos del inmueble.

Finalmente, trasladaron a la detenida inicialmente a un centro sanitario para su valoración médica y posterior derivación a psiquiatría. Ingresó posteriormente en dependencias policiales como presunta autora de los delitos de incendio, amenazas graves y atentado, quedando a la espera de su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.