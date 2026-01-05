El preparador físico español del club londinense invitó a Miriam Hernández, repostera y fundadora de BakingLove London, a elaborar el Roscón de Reyes para el Chelsea FC

La chef pastelera tinerfeña Miriam Hernández (La Orotava, 1986) llevará el tradicional Roscón de Reyes a la plantilla del Chelsea Football Club este 5 de enero, en una iniciativa promovida por Marcos Álvarez, preparador físico español del club londinense. El encuentro tendrá lugar en Londres y supondrá una celebración anticipada de una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de la cultura española en el seno de uno de los equipos de fútbol más reconocidos del mundo.

Maros Gómez invitó a Miriam Hernández, artista repostera y fundadora de BakingLove London, a elaborar el Roscón de Reyes que compartirán todos los jugadores del primer equipo del Chelsea. Álvarez, con una sólida trayectoria profesional y numerosos éxitos como preparador físico, quiso acercar a la plantilla esta tradición española tan arraigada, especialmente significativa para los futbolistas españoles que actualmente forman parte del club.

En la plantilla del Chelsea figuran jugadores españoles como el portero Robert Sánchez, el defensa Marc Cucurella y el delantero Marc Guiu, quienes disfrutarán del Roscón de Reyes junto a sus compañeros. La degustación está prevista como un momento de celebración y convivencia tras una exigente etapa de competición en la Premier League, aportando un componente cultural y emocional al entorno deportivo.

Este gesto representa también una muestra de la proyección de la tradición española en la capital británica, donde la comunidad hispana continúa creciendo y compartiendo sus costumbres con una sociedad cada vez más diversa. En una ciudad tan cosmopolita como Londres, el Roscón de Reyes se consolida como símbolo de unión, identidad cultural y celebración colectiva.

BakingLove London

Miriam Hernández comenzó a desarrollar su pasión por la repostería desde muy joven en el negocio familiar. Tras recibir varios reconocimientos en concursos de pastelería, decidió trasladarse a Londres en 2015 con el objetivo de ampliar su formación y explorar nuevas oportunidades profesionales. Después de trabajar en pastelerías de prestigio como Peyton and Byrne, y coincidiendo con el nacimiento de su hijo, fundó en 2017 su propia empresa, BakingLove London.

En sus inicios, BakingLove London se dirigía principalmente a familias españolas residentes en Londres, pero pronto amplió su clientela a un público más amplio interesado en productos de repostería personalizados, artesanales y creativos. Con el tiempo, la marca ha colaborado con firmas reconocidas como Loewe, Rodial o Love Corn, consolidándose como un referente en repostería personalizada de alta calidad en la capital británica.

La chef se ha mostrado especialmente agradecida y emocionada por esta colaboración con el Chelsea Football Club, destacando el valor personal y profesional que supone para ella compartir una tradición tan significativa como el Roscón de Reyes en un contexto internacional. Para Miriam Hernández y su familia, esta experiencia representa un reconocimiento al trabajo realizado y al vínculo entre gastronomía, cultura y deporte.