Los presuntos responsables rompieron una de las ventanas y arrojaron al interior una botella con líquido inflamable

Incendio provocado en un supermercado en Playa de Las Américas. Imagen de Informativos RTVC

Este jueves durante la madrugada se produjo un incendio en un supermercado de Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife.

Las primeras pesquisas apuntan a que se trata de un incendio intencionado. Los propietarios del local fueron alertados por la Policía Nacional entorno a las 05:00 horas, puesto que los presuntos responsables del incendio rompieron una de las ventanas y tiraron al interior del establecimiento una botella con algún tipo de líquido inflamable.

Afortunadamente, no había nadie en el interior trabajando ni afectó a las viviendas colindantes, por lo que no hay que lamentar daños personales. Por lo pronto, el cuerpo de policía ya se encuentra investigando las causas.