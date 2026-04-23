La Policía Nacional intercepta a un hombre de 46 años con 257 gramos de anfetamina en el maletero de su coche cuando se dirigía al aeropuerto

La Policía Nacional detuvo el pasado 16 de abril a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. La intervención comenzó de forma inesperada tras una llamada al teléfono de emergencias 091 que alertaba sobre una pelea entre varias personas. Al llegar al lugar, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana identificaron a todos los implicados en la disputa.

Droga intervenida | Policía Nacional

Durante las pesquisas iniciales, uno de los presentes delató al ahora detenido y aseguró que este portaba sustancias estupefacientes. Según el testimonio, el sospechoso pretendía viajar al aeropuerto para trasladar la droga a Barcelona, donde planeaba intercambiarla por mercancía de mayor calidad y regresar después a la isla con una cantidad superior de sustancia.

Un laboratorio sobre ruedas camino al aeropuerto

Ante esa información, los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia que permitió interceptar el vehículo del sospechoso en plena marcha. Durante el registro del turismo, los policías hallaron en el maletero una maleta con un bote de sustancia cristalina blanca que dio positivo en anfetamina, con un peso de 257 gramos. Además, el implicado escondía 3.950 euros en efectivo repartidos en diversos billetes.

Los agentes trasladaron al hombre a las dependencias policiales tras formalizar el arresto. A partir de ese momento, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial asumió la investigación y solicitó al juzgado una orden de entrada y registro para el domicilio del detenido, ante las sospechas de que la vivienda funcionaba como un punto de venta activo.

Un arsenal de drogas sintéticas oculto en la vivienda

El registro del inmueble confirmó la existencia de una gran variedad de sustancias prohibidas halladas en las estancias. Los agentes incautaron 128,39 gramos de MDMA, 720,91 gramos de metanfetamina, 22,21 gramos de ketamina y 26 pastillas de éxtasis. También localizaron marihuana, mefedrona, botes de popper y un bote con 30 mililitros de lo que parece ser GHB.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente. El magistrado decretó finalmente su puesta en libertad provisional, aunque impuso diversas medidas cautelares mientras continúa la instrucción del caso por tráfico de drogas.