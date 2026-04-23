Fátima Febles, entre las 23 canarias reconocidas como referentes en el mundo del deporte femenino

En la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario, celebrada en el auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote, se reconoció el talento, la trayectoria y el compromiso en este ámbito



La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, en colaboración con la Asociación Charter 100 Canarias, celebró este jueves en el emblemático auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario. Una cita en la que se distinguió a veintitrés referentes del deporte femenino en las islas —entre profesionales, entidades y proyectos— por su trayectoria, contribución e impacto en sus respectivos ámbitos.

Entre las mujeres que se llevaron una estatuilla está la directora de Deportes de los Servicios Informativos de Televisión Canaria, Fátima Febles.

Canarias reconoce en Lanzarote a una veintena de referentes del deporte femenino

Con lleno absoluto y un éxito total de convocatoria, esta tercera edición de la gala estuvo marcada por la emoción y el reconocimiento colectivo. Se volvió a poner en valor el papel de las mujeres en el desarrollo del deporte en Canarias. Tras dos ediciones celebradas en Gran Canaria, la gala se trasladó por primera vez a Lanzarote, consolidando su carácter itinerante y su vocación regional.

La ceremonia, conducida una vez más por la periodista Paloma del Río, estuvo marcada por los testimonios de varias de las galardonadas, que tomaron la palabra para compartir sus experiencias y reivindicar el papel de la mujer en el deporte. En representación del conjunto de premiadas intervinieron Marlene Merle, Cecilia Dorado, Tayri de León, Julia Samsó y María Cantero.

Compromiso de las instituciones

El consejero Poli Suárez destacó que “esta gala refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la igualdad real en el deporte, reconociendo el talento, el esfuerzo y la trayectoria de mujeres que son referente en todas las islas”. Asimismo, subrayó que “visibilizar estos ejemplos es fundamental para seguir avanzando y generar nuevas oportunidades para las generaciones que vienen”.

Asimismo, añadió que “reconocer el conjunto del ecosistema deportivo —desde quienes compiten hasta quienes organizan, forman o cuidan— es fundamental para seguir avanzando”. Y recordó que “el deporte femenino se ha consolidado como una apuesta clara del Gobierno de Canarias, con políticas útiles y recursos que permiten generar oportunidades en todas las islas”.

Canarias reconoce en Lanzarote a una veintena de referentes del deporte femenino

Futuro sólido

Por su parte, la presidenta de Charter 100 Canarias, Nardy Barrios, señaló que “esta gala vuelve a demostrar que el deporte femenino en Canarias no solo tiene presente, sino un futuro sólido, construido gracias al esfuerzo y talento de muchas mujeres que hoy han sido reconocidas, pero que representan a muchas más”.

La entrega de galardones, que discurrió en un ambiente de reconocimiento colectivo, contó con la presencia, además, de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Acudieron también la comisionada regional por la Transparencia, Noelia García Leal. El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso. La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández. La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, y el alcalde de Haría, Alfredo Villalba.

Reconocimientos

El bloque de distinciones incluyó el reconocimiento a las Mejores Deportistas del ámbito autonómico e insular, que este año recayó en Daniela Rodríguez Perera (Gran Canaria), Alexandra Rinder (Tenerife), Sol Borelli Luzarreta (Lanzarote), Brenda Roger (Fuerteventura), Gabriela Rodríguez Santaella (La Palma), Julia Samsó Sánchez (El Hierro), Miguelina Padrón Herrera (La Gomera) y Tayri de León Quintero (La Graciosa).

Por su labor en la divulgación deportiva, la gala distinguió a la periodista Fátima Febles de León. Flora Pescador Monagas fue reconocida en el ámbito de la arquitectura aplicada al deporte. Y Marlene Merle, en el desarrollo de iniciativas innovadoras vinculadas a este sector.

Fátima Febles, directora de deportes de Televisión Canaria, premiada en la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario

En el apartado de salud, se reconoció el trabajo de Marta y Laura Capdevila Riverola. La trayectoria de María Cantero Izquierdo y el compromiso de Wendy Cruz Vega con la sostenibilidad completaron este bloque de reconocimientos individuales.

Liderazgo, gestión deportiva y tradición

En el ámbito del liderazgo y la acción colectiva, fueron distinguidas Ingrid Roger Soler. En el plano del liderazgo y la acción colectiva, fueron distinguidas Ingrid Roger Soler, capitana del Zonzamas Plus Car Lanzarote. También la Asociación Mujeres Deportistas Canarias, por su impulso a la igualdad. Y el Club Deportivo Costa Adeje Tenerife, como entidad referente en la promoción del deporte femenino.

Asimismo, el jurado reconoció la labor de Carmen Sosa Castro en la gestión deportiva, de Ariadna Chueca Moreno en el arbitraje, de Cecilia Dorado García en el ámbito de la formación. Berta Santana Godoy por su contribución a la inclusión desde el Club de Hockey Adaptado Adassa de Lanzarote.

Por último, el deporte tradicional canario contó con un reconocimiento específico a través de la distinción a Candelaria Aguiar Díaz, del Club de Lucha Revoleada de Llano del Moro, como Mujer referente del Deporte Tradicional Canario.

La ceremonia, desarrollada en un entorno único donde naturaleza, arte y cultura se fusionan, culminó con la actuación de la marca artística LÓperArs, poniendo el broche final a una noche que reafirma el papel de esta gala como espacio de reconocimiento, inspiración y encuentro para el deporte femenino canario.